Berufswelt Gesundheit und Pflege : Der Mensch im Mittelpunkt

Ob in der Pflege, der Physiotherapie oder der Logopädie – bei den Berufen im Gesundheitswesen ist der Umgang mit Menschen essenziell. Wer dort tätig ist, will ihnen etwas Gutes tun.

Gute gesundheitliche Versorgung und hochwertige Pflege erfordern vor allem eines: gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte. Gerade in Zeiten der Pandemie hat sich der Personalmangel jedoch verstärkt und reicht von den Krankenhäusern über ambulante Dienste bis hin zu den Pflegeschulen des Landes, die von fehlendem Lehrpersonal berichten. Insbesondere im Bereich der Intensivpflege haben viele Mitarbeiter die Konsequenzen aus der Dauerbelastung gezogen, sodass laut einer Umfrage der Deutschen Krankenhausgesellschaft in jeder dritten Klinik zwischen fünf und zehn Prozent des Pflegepersonals fehlen.

Es gibt aber auch Argumente, die für einen Beruf im Gesundheitswesen sprechen. „Als Pflegefachpersonen machen wir den Unterschied für Patientinnen und Patienten in existenziellen Lebenssituationen von der Geburt bis zum Tod“, sagt Martin Dichter, Vorsitzender Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) Nordwest. „Wir sind damit besonders dicht dran an den unterschiedlichsten Menschen mit pflegerischem Unterstützungsbedarf und übernehmen Verantwortung für eine Versorgung, die den Wünschen und Bedarfen dieser Menschen entspricht.“

Nicht nur in der Pflege, sondern auch in anderen Gesundheitsberufen können die Beschäftigten den Menschen Gutes tun. Ein Beispiel ist die Physiotherapie: „Für den Beruf spricht das Bewusstsein, Menschen zu helfen und die entgegengebrachte Dankbarkeit, da die Physiotherapie essenziell zur Förderung der Lebensqualität beiträgt“, erklärt Marc Akel, Leiter der Abteilung Physiotherapie in zwei Bonner Krankenhäusern und Mitglied des Beirats des Landesverbands NRW von Physio Deutschland. „Zudem ist ein Beruf im Gesundheitswesen systemrelevant und daher krisensicher“, so Akel weiter.