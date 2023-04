Gastronomie und Hotellerie Immer ein Lächeln auf den Lippen

Dabei fehlen nicht nur Fachkräfte, sondern auch Mitarbeiter ohne formale Qualifikation, wie beispielsweise Aushilfen. In vielen Hotels und Restaurants herrscht zudem eine hohe Fluktuation an Mitarbeitern, was unter anderem an niedrigen Löhnen, fehlender Wertschätzung, unattraktiven Arbeitszeiten und mangelnden Perspektiven liegt. „In touristischen Regionen beispielsweise gehen gut ausgebildete Köche oftmals zu Saisonbeginn von einem Hotel zum nächsten und suchen sich den besten Job“, sagt Lukas Eisl vom Tourismusverband im österreichischen Obertauern. Auch in Großstädten finden Servicekräfte im Handumdrehen eine neue Anstellung. Wer sein Personal halten will, muss daher aktiv werden. „Betriebe in Winterdestinationen vernetzen sich immer häufiger mit Betrieben in Sommerdestinationen, um gemeinsam ihr Stammpersonal das ganze Jahr über zu beschäftigen“, erzählt Eisl.