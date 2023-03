Teamarbeit Bei hohem Krankenstand sind alle gefragt

Doch wie geht man das am besten an? Auch wenn das gesamte Team unter der Situation leidet – in Mannschaftsstärke ins Chefbüro zu stürmen, hält die Psychologin für wenig zielführend. Die Führungskraft fühle sich dann schnell an den Pranger gestellt. Sie empfiehlt stattdessen Einzelgespräche, in die man mit konkreten Vorschlägen gehen sollte: Wie lassen sich Aufgaben anders priorisieren? Was darf liegenbleiben, um den neuen, wichtigen Auftrag zeitgerecht zu erfüllen? „Am besten betont man das gemeinsame Ziel“, sagt Matyssek. Das könnte beispielsweise lauten: „Es ist doch in unser beider Interesse, dass die Qualität der Arbeit stimmt.“