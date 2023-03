Gesundheit studieren Mehr als Medizin

„Damit haben Fachkräfte in der breit gefächerten Gesundheitswirtschaft sehr gute Karriereaussichten. Es handelt sich weiterhin um einen stark wachsenden Bereich, in dem ein eklatanter Fachkräftemangel herrscht. Wer sich über ein Studium qualifiziert und spezialisiert, kann an dieser Entwicklung teilhaben, ob in der Privatwirtschaft oder bei der öffentlichen Hand, gerade auch in Führungspositionen“, sagt Volker Nürnberg, renommierter Berater im Gesundheitswesen und Professor für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) an der Allensbach Hochschule in Konstanz. „Mit der Spezialisierung auf Betriebliches Gesundheitsmanagement beispielsweise übernehmen Absolventen oft leitende Positionen im Gesundheits- und Präventionsbereich von Unternehmen. Dieser Bereich gewinnt angesichts der älter werdenden Belegschaften an Bedeutung“, betont Nürnberg.