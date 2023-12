Kriminalität im Kreis Mettmann Mehr Ermittlungen gegen Lohntrickser in der Gastronomie

„Kein Pardon für schwarze Schafe“ in Gastro- und Hotellerie-Branche im Kreis Mettmann: Dieser Ruf kommt von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Sie beklagt unseriöse Machenschaften und Lohntrickserei in Hotels und Gaststätten. Dass das auch die Gastronomie und Hotellerie der Region betrifft, zeigen laut Gewerkschaft Zahlen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS). Danach wurden im Bereich des Hauptzollamtes Düsseldorf, das auch für den Kreis Mettmann zuständig ist, im ersten Halbjahr dieses Jahres insgesamt 203 Ermittlungsverfahren allein in der Hotel- und Gastro-Branche eingeleitet. Das sind 44 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die NGG beruft sich dabei auf ihr vorliegende Daten des Bundesministeriums für Finanzen anlässlich einer Anfrage der Bundestagsabgeordneten Susanne Ferschl (Die Linke).