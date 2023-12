Essen und Trinken in Hilden Wie die Weihnachtsgeschäfte in der Gastronomie laufen

Für Weihnachtsfeiern bietet sich das Restaurant Trüffelschwein an. Die Eventlocation bietet herzhafte Spezialitäten wie Flapsteak, Lable Rouge Lachs, Trüffelpommes, Pork Belly, King Prawns, und Duroc Spare Ribs an. Interessierte können sich bei Ansprechpartnerin Oxana Vainer unter der Telefonnummer 02103 9169595 oder per Mail unter hilden@trueffel-schwein.com melden. Im Trüffelschwein haben 150 Personen sitzend und 400 Personen stehend Platz, zur Wahl stehen Menü oder Buffet mit frischer, kreativer Küche. Außerdem gibt es einen weitläufigen Außenbereich, eine gut bestückte Bar und als besonderes Highlight eine Eisstockschießbahn.