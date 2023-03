Berufsporträt Aus verschiedenen Zutaten ein köstliches Gericht zaubern

Begriffe wie Sous Chef und Chef de Cuisine sind auch Laien geläufig, die Hierarchie beginnt aber beim L’apprenti de la Cuisine – dem Lehrling. Auf gut ausgebildete Köche legt auch Sven Kopp, stellvertretender Geschäftsführer des Hotels Rosenmeer in Mönchengladbach, wert. „Es ist eben etwas anderes, zu Hause für fünf bis zehn Leute zu kochen oder an einem Abend auf einer Großveranstaltung für 100 Gäste“, sagt Kopp. Daher wird in seinem Hause auch regelmäßig Küchennachwuchs ausgebildet. In der Praxis lerne man die einzelnen Schritte der Zubereitung, dass es mit Fisch, Fleisch, Beilagen und Salat mehrere Küchenposten gibt und „wie diese Posten am Abend Hand in Hand funktionieren“, so Kopp. In der Berufsschule stehen dann auch Themen wie Warenkunde und -einkauf, Qualität, Sicherheit und Hygiene auf dem Unterrichtsplan.