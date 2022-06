Immobilien im Bergischen : Tiny Houses – auch ein Konzept für Rade?

Serie Radevormwald In einigen Nachbarkommunen stehen sie schon oder sind geplant: Tiny Houses. In der Bergstadt gab es im Rathaus auch bereits Anfragen.

Manche halten sie für eine Modeerscheinung, andere sehen in ihnen die Zukunft des Wohnens in den eigenen vier Wänden. Die Rede ist von Tiny Houses, was wörtlich „winzige Häuser“ heißt. Es gibt zwar keine allgemeingültige Definition, doch wird diese Bezeichnung meist für Häuser verwendet, deren Wohnfläche kleiner als 50 Quadratmeter ist. Manche sind mit Rädern versehen und können transportiert werden, andere bleiben an Ort und Stelle. Die Vorteile des kleinen Eigenheims sind der vergleichweise geringe Preis – manche gibt es schon für 30.000 Euro – und der geringe Flächenverbrauch, der zudem auch umweltschonend ist.