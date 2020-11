Tüv-Report 2021 : Jedes fünfte Auto fällt beim Tüv durch

Berlin Alljährlich veröffentlicht der Tüv-Verband seinen Report zu den Auto-Hauptuntersuchungen des vergangenen Jahres. Das Ergebnis des Tüv-Report 2021: Rund jedes fünfte Auto fällt bei der HU mit erheblichen Mängeln durch.

Insgesamt hat knapp jedes Dritte (rund 29,6 Prozent) Mängel. Neben den erheblichen Mängeln sind das geringe Mängel (9,6 Prozent) und solche, die zur sofortigen Stilllegung führen (0,05 Prozent). Das zeigt der Report, den der Tüv-Verband (VdTÜV) am Donnerstag in Berlin veröffentlicht hat.

Ölverluste an Motor und Getriebe beanstandeten die Tüv-Prüfer mit am häufigsten. Das Problem betraf besonders ältere Fahrzeuge. Aber auch am Licht gab es viel zu monieren. Hier ist nicht nur die Funktion als solche, sondern auch die richtige Einstellung wichtig. Verschlissene Bremsen oder Defekte an den Bremsleitungen führten auch oft zum Aus.