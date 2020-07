Köln und Düsseldorf liegen vorn : Elektro-Autos werden beliebter – aber nur für Städter

Berlin Trotz der Corona-Krise ist die Zahl der Neuzulassungen von Elektro-Autos und Hybrid-Fahrzeugen im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr gegen den Trend bei herkömmlichen Fahrzeugen stark angestiegen.

Zwischen Januar und Juni wurden insgesamt 203.518 solcher Fahrzeuge mit alternativen Antrieben neu zugelassen. Im ersten Halbjahr 2019 waren es dagegen erst 134.054. Das geht aus Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes hervor. Auch in Nordrhein-Westfalen gab es einen deutlichen Anstieg: Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2020 in NRW 46.414 Hybride und E-Autos neu zugelassen, wie aus der Antwort des Verkehrsministeriums auf eine FDP-Anfrage hervorgeht. Dagegen waren es im Gesamtjahr 2019 in NRW nur 83.732 solcher Fahrzeuge.