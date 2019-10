Rudern und Neuss. Das ist eine Kombination, die passt. Der Neusser Ruderverein kann jetzt schon auf ein historisch erfolgreiches Jahr zurückblicken. Nicht nur bei nationalen und internationalen Titelkämpfen räumten die Neusser Athleten in beängstigender Regelmäßigkeit ab.

„Ich hatte immer gehofft, mal nominiert zu werden. Sonst waren es bei uns immer die Mädchen“, gesteht Nelles. Sein Bootspartner Neubauer stimmt lachend zu und ergänzt: „Es ist besonders schön, dass wir als Team gewonnen haben, was sonst eher selten ist“. Das Rampenlicht haben sich die beiden Ausnahmeathleten verdient. Bei der U23-Europameisterschaft im griechischen Ionnina holten die beiden Neusser Bronze im Leichten Zweier-ohne. Eine Leistung, die unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es ihr erster internationaler Auftritt überhaupt war und Nelles eine Altersklasse höher antrat, gar nicht hoch genug anzurechnen ist. „Die Qualifikation war schon ein Riesenerfolg“, offenbart Nelles, der damit nicht zwingend gerechnet hat. Denn der 18-jährige, der im Sommer sein Abitur am Quirinus-Gymnasium Neuss gemacht hat, dürfte eigentlich noch in der U19 starten. Um mit seinem ein Jahr älteren Trainingspartner Neubauer zusammen zu fahren, meldete er sich aber eine Altersklasse höher.

Das Bronze-Duo fährt nämlich seit vier Jahren zusammen im Training und in Wettkämpfen. Beide sind über ein Ferienkurs des Neusser RV zum Sport gekommen und haben von da an ihre Leidenschaft entdeckt. „Wir haben relativ schnell gemerkt, dass es uns eine Menge Spaß macht und wir ein gewisses Talent besitzen“, berichten die beiden über ihre Anfangszeit. Jahrelanges Training, mit unter acht Einheiten pro Woche, teilweise mehrmals am Tag, trieb die beiden zu Spitzenleistungen und schweißte sie zusammen. Dieses Jahr trumpfte alles: Im Vierer-ohne und Leichten Achter sind sie amtierender Deutscher Meister, im Zweier-ohne Vizemeister. Die U23-Europmeisterschaft in Griechenland sollte der Höhepunkt einer grandiosen Saison sein.

Zur Vorbereitung ging es ins Trainingslager nach Berlin, wo sie die anderen deutschen Starter sowie Bundestrainerin Brigitte Bielig kennenlernten. Immer mit dabei: Heimtrainer Peter Stoffels. Nach dem absolvierten Trainingslager ging es per Flieger nach Griechenland. Nelles reiste mit großer Entourage an. „Meine Eltern und mehrere Freunde waren da. Die will man dann natürlich nicht enttäuschen, wenn die so einen Weg auf sich nehmen“, baute der Neusser voll auf die emotionale Unterstützung. Neubauer ging die Sache pragmatischer an. „Ich habe gesagt, es würde sich nicht lohnen und im Livestream sei es viel leichter zu verfolgen“, wollte der abgebrühte Ruderer seiner Familie den Aufwand ersparen.