Gesucht: Stücke für junge Leute : Kathrin-Türks-Preis: Neue Chance für Autorinnen

Das Foto stammt von der Uraufführung von „Kinder von Nothingtown“ von Lisa Danulat, welche den Kathrin-Türks-Preis 2018 gewonnen hat. Zu sehen ist der Nothingtown Chor, in der Mitte: Lisa-Marie Gerl. Foto: Martin Büttner

Dinslaken Die Burghofbühne lobt den mit 5000 Euro dotierten Preis mit der Niederrheinischen Sparkasse und der Stadt Dinslaken aus.

Der Preis, benannt nach der ersten Intendantin der Burghofbühne, wurde 1986 ins Leben gerufen und ist einer der renommiertesten Autorinnenpreise im Bereich Jugendtheater. In Kathrin Türks‘ Sinne richtet sich die Ausschreibung ausschließlich an Frauen.

„Die Ausschreibung gibt keine Themen oder Besetzungen vor, die Stücke sollten allerdings für junge Menschen ab mindestens zwölf Jahren geeignet sein“, teilt die Burghofbühne mit. „Fremdsprachige Autorinnen können ebenso einsenden, wenn die deutsche Übersetzung ihres Stückes vorliegt. Das Stück darf durchaus bei einem Verlag liegen, die Uraufführung beziehungsweise Deutsche Erstaufführung muss aber an die Burghofbühne Dinslaken gehen.“ Die Preisverleihung, abgestimmt mit einer fünfköpfigen Jury, findet im Juni 2020 in Dinslaken statt. Vergeben wird ein Preisgeld von 5.000 Euro. Außerdem gehört zum Gewinn die Uraufführung – inklusive Tantiemenregelung – im Sommer 2021 an der Burghofbühne.