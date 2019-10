Wiedereröffnung eines Solinger Traditionslokals : Haus Windhövel startet in neue Ära

Der Gastronomie-Betrieb hatte zuletzt ein halbes Jahr geruht. Jetzt wird die Gaststätte „Windhövel“ unter neuem Namen von Agnes und Henry Hartmann wiedereröffnet. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen / Haan Die Haaner Henry und Agnes Hartmann eröffnen das Höhscheider Traditionslokal unter ihrem Familiennamen neu.

Eigentlich waren sie nur auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Doch das Schicksal wollte es anders mit Henry und Agnes Hartmann: Das Gastronomen-Ehepaar, das in Haan das geschichtsträchtige „Becherhus“ betreibt, stieß in Höhscheid auf das Haus Windhövel – und dessen Inhaber und Wirt Bernd Schlüss suchte zugleich nach einem Nachfolger für sein Restaurant. „Wir waren im vergangenen Jahr hier essen, um alles auf uns wirken zu lassen“, berichtet Agnes Hartmann. So fiel schließlich die Entscheidung, das Haus mitsamt Wohnung und Gaststätte zu kaufen.

Eine lange Eingewöhungszeit brauchte es wohl nicht. Denn schließlich weist das neue ­Zuhause an der Neuenhofer Straße einige Parallelen zum nicht minder beliebten „Becherhus“ an der Kaiser­straße in Solingens Nachbarstadt auf: Beide Gebäude stammen aus dem 18. Jahrhundert, ihr verschiefertes Fachwerk und die Sprossenfenster wirken wie der Inbegriff Bergischen Baustils. „Diese Häuser leben mit Dir“, sagt Agnes Hartmann.

Info Hartmanns im Windhövel Öffnungszeiten Das Restaurant an der Neuenhofer Straße 2 hat ab 26. Oktober jeweils von Mittwoch bis Sonntag zwischen 17.30 Uhr und 23 Uhr geöffnet. Eine eigene Internetpräsenz ist in Planung. Reservierungen sind möglich unter Telefon 0212 / 800 797.

Und letztlich sind es auch die Speisen, die beide Gaststätten einen. „Das ist ja wie im Becherhus“, habe er bei einem Besuch in Höhscheid gesagt, erinnert sich Henry Hartmann. Das Werk von Bernd Schlüss, der sich Ende April vom Gastronomiebetrieb zurückzog, wolle man auf jeden Fall fortführen, betont er. Dazu gehöre auch das traditionelle Gänseessen, dessen Saison bald beginnt. „Wir lieben die rustikale Küche“, ergänzt Agnes Hartmann. Und das soll auch das Ambiente unterstreichen: Zwar renovierten die Hartmanns die Gaststätte in den letzten Monaten umfangreich und verliehen dem Gastraum mit seinen niedrigen Decken und Holzbalken einen „bergisch-modernen“ Charakter. Im vorderen Bereich um die mit Naturstein verkleidete Theke bewahrten sie jedoch bewusst den Stil früherer Jahre.