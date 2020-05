Deko-Laden aus Dänemark : Søstrene Grene hat bald einen Online-Shop

So sehen die Geschäfte von außen aus. Foto: Søstrene Grene

Düsseldorf/Kopenhagen Niedrige Preise und skandinavische Designs - Liebhaber des dänischen Deko-Ladens werden sich freuen: Denn Søstrene Grene bekommt nun einen Online-Shop. Und das bereits in sehr kurzer Zeit.

Innerhalb von vier Jahren sind mehr als 52 Søstrene Grene-Geschäfte in Deutschland entstanden. Mittlerweile ist Deutschland der zweitstärkste Markt für das dänische Unternehmen geworden. In fast jeder größeren Einkaufsstadt kann man skandinavische Vasen, Holzkisten, Kerzen oder andere Deko-Artikel kaufen. Und ab dem 8. Juni soll das auch Online gehen. Das kündigte das Unternehmen auf der deutschen Facebookseite an.