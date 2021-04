Leere Geschäfte in Kleve : Kunden bleiben bei Schnelltest-Shopping zurückhaltend

Leere Geschäfte in Kleve

Kleve Shopping mit Beratung – das ist mit negativem Corona-Schnelltest weiterhin möglich. Die Resonanz ist aber offenbar zurückhaltend. Wirtschaftsförderer appelliert: „Wichtiger denn je, lokalen Handel zu unterstützten.“

Die Resonanz der Kunden ist aber offenbar zurückhaltend. Obwohl sie derzeit geöffnet haben und Besucher empfangen dürfen, hält sich die Zahl der Kunden in Grenzen. „Wir erhalten oftmals die Rückmeldung, dass sie es zu umständlich finden, erst einen Schnelltest machen zu müssen, um anschließend die Geschäfte betreten zu dürfen“, sagen die Citymanagerinnen Petra Hendricks und Lena Börsting. Dabei sei der Aufwand überschaubar. „Mittlerweile gibt es im Klever Stadtgebiet viele Einrichtungen, die Corona-Schnelltests anbieten – mit und ohne vorheriger Terminbuchung. Er dauert in der Regel nur wenige Minuten, bis man das Ergebnis erhält. Auf Wunsch sogar ganz bequem direkt auf das Smartphone.

Der Einzelhandel vor Ort ist seit mehr als einem Jahr schwer gebeutelt: schließen, öffnen, schließen, eingeschränkt öffnen. Eine sich stetig veränderte Situation, die die Unsicherheit und Existenzängste unter den Gewerbetreibenden immer größer werden lässt. Neben dem Schnelltest-Shopping bieten viele Geschäfte weiterhin einen Abholservice an. Nach dem Prinzip „Click & Collect“ können die gewünschten Ware bei den Gewerbetreibenden im Vorfeld beispielsweise telefonisch, per E-Mail über die Internetseite, in sozialen Medien oder WhatsApp bestellt werden und anschließend abgeholt werden. „Viele sagen uns ausdrücklich, dass man sie auch außerhalb der Geschäftszeiten – etwa abends – kontaktieren kann. Sie stehen den Kunden gerne beratend zur Seite“, heißt es von den beiden Ctiy-Managerinnen.