Verlage : KKR bietet 63 Euro für Axel-Springer-Aktien

Berlin Sie kennen sich seit langem. Nun holt sich der Medienkonzern Axel Springer den US-Investor KKR ins Haus.

(frin/rtr) Der Medienkonzern Axel Springer holt sich den US-Investor KKR ins Haus, um sein langfristiges Wachstum zu finanzieren. Europas größter Digitalverlag und KKR kündigten am Mittwoch eine auf mindestens fünf Jahre angelegte strategische Partnerschaft an. Der Finanzinvestor will zusammen mit der Verlegerwitwe Friede Springer und Vorstandschef Mathias Döpfner das Medienunternehmen kontrollieren. KKR wird den übrigen Anteilseignern ein Übernahmeangebot von 63 Euro je Aktie machen.