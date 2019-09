Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen : Ferienflieger Condor erhält Finanzhilfe vom Staat

Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen

Berlin Der britische Reisekonzern Thomas Cook ist bankrott, die Tochter Condor hält dagegen den Flugbetrieb aufrecht und kämpft darum, der Pleite zu entgehen. Nun greift dem Ferienflieger der Staat unter die Arme.

Der Staat will der Fluggesellschaft mit einem sechsmonatigen Überbrückungskredit von 380 Millionen Euro zur Seite springen. Zugesagt haben die Bürgschaft die Bundesregierung und die hessische Landesregierung. Das teilte Condor am Dienstagabend mit. Vorher hatten verschiedene Medien und Agenturen über die Einigung berichtet. Demnach soll das Land Hessen die Hälfte der Bürgschaft übernehmen.

Damit wolle sich Condor von möglichen Forderungen der Konzernmutter Cook befreien. „Dieser Schritt ist in der derzeitigen Lage das Beste für unsere Kunden, unsere Geschäftspartner und für uns. Denn wir erlangen so die volle Unabhängigkeit von der Thomas Cook Group plc und mehr Sicherheit für unsere Zukunft.“

„Weil unsere Liquidität für die saisonal bedingt schwächere Buchungsperiode von unserer insolventen Muttergesellschaft verbraucht wurde, benötigen wir diese Brückenfinanzierung für den Winter. Die Zusage ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung unserer Zukunft“, so Condor-Chef Ralf Teckentrup.

Die Mutter des Ferienfliegers, der Reisekonzern Thomas Cook, hatte am Montag Insolvenz angemeldet . Nachdem Condor daraufhin um einen Überbrückungskredit gebeten hatte, um „Liquiditätsengpässe“ zu verhindern, hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) betont, die Schwierigkeiten bei der Airline seien durch die Insolvenz der Muttergesellschaft Thomas Cook entstanden. „Es sind keine hausgemachten Probleme.“

Die hessische Landesregierung hatte ebenfalls Unterstützung für Condor in Aussicht gestellt. Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) hatte am Dienstag zur Höhe eines möglichen Überbrückungskredits dem Hessischen Rundfunk gesagt: „Wir haben ein bewährtes Verfahren in solchen Konstruktionen. Der Bund nimmt die Hälfte und die betroffenen Länder nehmen die andere Hälfte. Da Condor ja ein hessisches Unternehmen ist, wäre die andere Hälfte für das Land Hessen.“