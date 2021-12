Langenfelder Handwerk : Goldenes Ehrenzeichen für Thomas Willmes

Langenfeld Der Langenfelder Dachdeckermeister und Jurist Thomas Willmes engagiert sich seit über 30 Jahren ehrenamtlich im regionalen Handwerk.

Der Langenfelder Dachdeckermeister erhält die Medaille für sein großes ehrenamliches Engagement in den vergangenen 31 Jahren. Am 1. April 1990 wird Willmes, ein Jahr nach seiner Meisterprüfung, Vorstandsmitglied der Dachdecker-Innung (seit Juni 2010 der Dachdecker- und Zimmerer-Innung) und bleibt es bis Juli 2020. Von April 1995 bis März 2000 ist er stellvertretender Obermeister, von April des Jahres übernimmt er bis Juni 2021 die Position des Obermeisters. Von Dezember 2010 bis November 2021 engagiert sich Willmes zudem als Delegierter zur Kreishandwerkerschaft und als Vorstandsmitglied in der Kreishandwerkerschaft.

Der 1957 in Haan geborene WilImes besucht in Langenfeld die katholische Grundschule an der Mitmacherstraße. Sein Abitur legt er in Düsseldorf-Benrath ab. „Anschließend habe ich eine verkürzte Lehre im Betrieb meines Vaters gemacht“, erzählt der Geehrte. Obwohl er den Gesellenbrief in der Tasche hat, entscheidet sich der junge Handwerker dazu, Jura zu studieren. Doch nach dem 1. Staatsexamen und dem erfolgreichem Referendariat zieht es den Volljuristen 1984 zurück in den elterlichen Betrieb. „Ich habe mich damals entschieden, nicht Rechtsanwalt zu werden.“