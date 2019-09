Erneuerbare Energien : Google will drei Milliarden Euro in Europa investieren

Finnlands Premierminister Antti Rinne (r) und Google-Chef Sundar Pichai bei ihrer PK. Foto: AP/Jussi Nukari

Kopenhagen Nach Angaben seines Vorstandsvorsitzenden Sundar Pichai will Google in den nächsten zwei Jahren drei Milliarden Euro in Europa investieren. Das werde die europäischen Investitionen des Tech-Giganten auf 15 Milliarden Euro seit 2007 erhöhen.

Das sagte Pichai am Freitag. Er traf sich in Helsinki mit dem finnischen Ministerpräsidenten Antii Rinne und versprach dabei, dass Googles Aktivitäten wirtschaftliche Entwicklungen anstoßen würden, die jährlich 13.000 Vollzeitstellen in Europa schaffen würden.

Pichai zufolge wird Google neben der Internet-Infrastrukur erheblich in Erneuerbare Energien investieren. Sein Unternehmen sei dabei, mit dem größten Kauf Erneuerbarer Energien durch ein Unternehmen „einen weiteren großen Schritt“ zu machen. Vereinbarungen über 1600 Megawatt seien getroffen, 18 davon umfassten neue Energien. Zehn dieser Projekte befänden sich in Europa.

(felt/dpa)