Corona-Krise : Flugzeugbauer Airbus schreibt erneut rote Zahlen

Das Logo des Flugzeugherstellers Airbus am Firmengebäude in Toulouse, Frankreich (Archivfoto). Foto: AP/Manuel Blondeau

Paris Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat im dritten Quartal erneut einen herben Verlust verzeichnet. Das Unternehmen fühlt sich aber für den weiteren Verlauf der Corona-Krise gut gewappnet.

In die roten Zahlen drückten Airbus nun vor allem Kosten in Höhe von 1,2 Milliarden Euro im Zusammenhang mit den Ende Juni angekündigten Stellenstreichungen. Airbus will wegen der Corona-Krise weltweit 15.000 der insgesamt rund 134.000 Stellen abbauen - darunter rund 5100 in Deutschland und 5000 in Frankreich.