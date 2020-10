„Abermalige Belastungen vermeiden“ : NRW-Wirtschaft besorgt wegen geplanten Corona-Kurses

Düsseldorf Die sich abzeichnenden strengeren Vorgaben im Kampf gegen die Corona-Pandemie haben in Nordrhein-Westfalens Wirtschaft zu tiefen Sorgenfalten geführt.

„Sollte es zu verschärften Kontrollen und Kontaktbeschränkungen kommen, müssen diese im Privatbereich ansetzen, wo scheinbar die Mehrheit der Neuinfektionen verursacht werden“, erklärte der NRW-Landesvorsitzende des Verbandes Die Familienunternehmer, David Zülow, am Mittwoch in Düsseldorf . Betriebe hingegen seien nicht die Ursache der aktuellen „Infektionsdynamik“.

Vor den Bund-Länder-Beratungen am Mittwochnachmittag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zeichnet sich eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen ab. Bundesweit sollen Freizeiteinrichtungen und Gastronomie geschlossen, Unterhaltungsveranstaltungen verboten und Kontakte in der Öffentlichkeit sowie Feiern auf Plätzen und in Wohnungen eingeschränkt werden. Das geht aus einem unserer Redaktion vorliegenden Entwurf der Beschlussvorlage des Bundes hervor. Alle Details zu den geplanten Maßnahmen finden Sie hier. Zugleich wird in der Politik über kurzzeitige, aber strenge Lockdowns diskutiert, die die Infektionswelle brechen sollen, etwa in Hotels und Restaurants.