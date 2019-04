Dramatische Verluste : Boeing-Gewinn bricht nach Flugverbot für 737 MAX ein

Bangalore Der Gewinn des US-Flugzeugbauers Boeing ist im ersten Quartal 2019 nach den Problemen mit der 737-MAX-Reihe um 21 Prozent eingebrochen. Die Firme steht unter Druck, weil die Maschinen nach zwei Abstürzen weltweit Flugverbot haben.

Das Unternehmen kassierte am Mittwoch deshalb auch seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Es werde einen neuen Ausblick geben, sobald mehr Klarheit in Sachen der nach zwei tödlichen Abstürzen vorläufig weltweit aus dem Verkehr gezogenen 737-MAX-Flugzeuge herrsche, kündigte der Konzern an. Der Umsatz beim weltgrößten Flugzeugbauer sank im Quartal um zwei Prozent auf 22,9 Milliarden Dollar.