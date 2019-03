Triebwerksprobleme: Boeing 737 Max muss in Orlando notlanden

Boeing 737 Max muss in Orlando notlanden

Maschinen des Typs 737 Max stehen auf einem Boeing-Gelände in den USA (Symbolfoto). Foto: REUTERS/Lindsey Wasson

Orlando Nach zwei Abstürzen hat es erneut Probleme mit einer Maschine des umstrittenen Boeing-Typs gegeben. Die 737 Max musste kurz nach dem Start umkehren. Seit Mitte März gilt ein Passagierflugverbot.

Eine Boeing-Maschine vom Typ 737 Max hat in Orlando notlanden müssen. Es sei ein Triebwerksproblem aufgetreten, teilte die US-Luftfahrbehörde FAA mit. Demnach setzte die Besatzung am Dienstagnachmittag (Ortszeit) nach dem Start vom Internationalen Flughafen von Orlando einen Notruf ab. Daraufhin kehrte die Maschine der Southwest Airlines sicher zum Airport zurück. An Bord waren keine Passagiere.