Studie zur Lernmotivation : Kinder von Migranten gehen lieber zur Schule

Berlin Kinder mit ausländischen Wurzeln haben im Durchschnitt eine deutlich höhere Lernmotivation in der Schule als andere Kinder. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die unserer Redaktion vorliegt.

„Betrachtet man die Zusammen-hänge mit verschiedenen Aspekten des sozioökonomischen Hintergrunds der Schüler, sticht der Migrationshintergrund heraus“, heißt es in der Studie. „Liegt dieser vor, sind die Indikatorwerte für Lernmotivation und Freude an der Schule bei den Sechstklässlern unter sonst gleichen Bedingungen um neun Prozentpunkte höher.“ Hingegen seien sie bei einer Alleinerziehung oder einem bildungsfernen Elternhaus deutlich niedriger.

Das Institut wertete Ergebnisse des nationalen Bildungspanels NEPS des Bundesbildungsministeriums aus. In seinem Rahmen wurden Schüler gebeten, sich zu vier verschiedenen Statements zu ihrer Lernmotivation einzuordnen. Bildet man aus diesen Angaben einen kontinuierlichen Indikator mit dem Wertbereich von 0 bis 1, ergibt sich für die Sechstklässler ein Durchschnitt von 0,55. Dabei liegt der Wert bei den Gymnasiasten mit 0,57 etwas höher als bei den Schülern anderer weiterführender Schulen mit 0,52. Auf die gleiche Weise ergeben sich für die anhand von drei Statements erfasste Freude an der Schule Werte von 0,64 für alle Sechstklässler, 0,65 für die Gymnasiasten und 0,62 für die Schüler anderer weiterführenden Schulen.

Lernmotivation und Freude an der Schule stünden in einem starken Zusammenhang mit dem Schulerfolg, heißt es in der Studie: Wer bessere Noten erziele, habe auch mehr Motivation und Freude an der Schule und umgekehrt. Um die Lernmotivation zu steigern, rät das Institut dazu, nach der Corona-Krise schnellstmöglich zum normalen Schulunterricht zurückzukehren. Schülern sollte künftig der Sinn des Lernens noch besser vermittelt werden und die Schulsozialarbeit müsse gestärkt werden.