Bildung in Grevenbroich : CDU will weitere Landesmittel für Schüler-Tablets nutzen

Grevenbroich Das Land NRW investiert 380 Millionen Euro in die Digitalisierung der Bildung. Davon könnte auch Grevenbroich profitieren. Die Vernetzung von Schule, Lehrern und Schülern dürfe nicht daran scheitern, dass ein Kind keinen PC zu Hause hat.

Das Land NRW investiert 380 Millionen Euro in die digitale Bildung. Insgesamt 260 Millionen sollen in eine flächendeckende Ausstattung mit Laptops und Tablets fließen, davon sollen vor allem Lehrer und bedürftige Schüler profitieren. „Konkret heißt das: Es wird keine Situation mehr geben, dass ein Kind zu Hause nicht lernen kann, weil die Eltern keinen Computer haben“, sagte die Landtagsabgeordnete Heike Troles (CDU) am Mittwoch. Zuvor hatte sie Schuldezernent Michael Heesch über die in Düsseldorf gestartete Offensive informiert.