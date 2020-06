Nach dem verheerenden Feuer in Erkrath : Abbruch der Brand-Schule erfolgt Oktober

Bürgermeister Christoph Schultz und Ulrich Schwab-Bachmann stehen vor der abgebrannten Grundschule und erläutern das weitere Vorgehen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Bei einem Ortstermin stellten Bürgermeister und Dezernent das weitere Vorgehen auf dem Campus Sandheide vor. Läuft alles nach Plan, sollen die Bagger im Mai 2022 anrollen. Der Schulbetrieb soll nach den Sommerferien 2024 beginnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susann Krüll

Vor gut einem Jahr stand die bis nach Düsseldorf sichtbare Rauchwolke über der brennenden Grundschule Sandheide. Inzwischen sind die beiden damals siebzehnjährigen jugendlichen Brandstifter verurteilt. Doch immer noch lässt sich ein leichter Brandgeruch in Nähe der in den 1970er Jahren durch die Architektengemeinschaft Hochdahl in Pavillon-Bauweise errichten Schule wahrnehmen.

Das Feuer, das sich über die Dämmung und die Holzdecken vom Brandherd durch fast alle Räume ausgebreitet hat, hat zerborstene Fenster, verkohlte Dämmung und vor allem unersetzbare persönliche Gegenstände der Grundschüler zurückgelassen. Was nicht den Flammen zum Opfer fiel, ist durch den Löschschaum der Feuerwehr unbrauchbar geworden.

Info Versicherungen zahlten 2,73 Millionen Von den Versicherungen sind bisher 2,73 Millionen Euro ausgezahlt worden. Die Höhe der weiteren Zahlungen richtet sich nach den tatsächlichen Kosten für den Abbruch und den zu erstellenden Neubau der GGS Sandheide. Für den Tipp zur Ergreifung der Täter zahlte die Stadt zwei Personen je 7500 Euro. Den Rest der ursprünglich ausgelobten Prämie von 20.000 Euro sei mit Forderungen, die gegen die Tippgeber seitens der Stadt Erkrath bestanden, verrechnet worden. Schadensersatzforderungen an die Brandstifter zu stellen obliegt als direkt geschädigter Partei im Falle eines Verfahrens der Versicherung. Die Stadt selbst kann keine Forderungen erheben.

Doch Bürgermeister Christoph Schmidt und Dezernent Ulrich Schwab-Bachmann sind zum Ortstermin mit unserer Redaktion gekommen, um in die Zukunft zu schauen: Der Siegerentwurf des europaweit ausgeschriebenen Architektenentwurfs, der von November 2019 bis Mai dieses Jahren lief, „wird ein Leuchtturm-Projekt für Erkrath“, ist sich Ulrich Schwab-Bachmann sicher. „In Zukunft werden hier Busse mit Schulleitern vorfahren, um sich erklären zu lassen, wie ein Konzept funktioniert, das eine Grund- und eine Förderschule zwar am selben Standort ansiedelt, beide Schulformen in ihrer Funktion dabei aber autark agieren lässt“.

Am 1. Juni vergangenen Jahres stand das Gebäude der Grundschule Sandheide lichterloh in Flammen. Foto: Patrick Schüller

Corona-bedingt werden die Pläne nicht, wie geplant, in einer öffentlichen Veranstaltung, sondern digital Anfang Juli präsentiert. Zuletzt waren drei von insgesamt 16 eingereichten Entwürfen in der engeren Wahl.

„Die Einspruchsfrist, die den zweit- und drittplatzierten Büros aufgrund des geltenden Vergaberechts eingeräumt wird, läuft noch“, berichtet Schultz, der aber durchaus beschreiben darf, was die Schüler- und Lehrerschaft der beiden Schulen erwartet: In drei miteinander verbundenen Baukörpern wird von der Brechtstraße aus gesehen die dreizügige Grundschule für gut 300 Schüler auf ca. 4256 Quadratmeter verteilt auf zwei Stockwerke entstehen. In der Mitte folgt das dreigeschossige Gemeinschaftshaus mit Mensa, Fachräumen und den Lehrerzimmern beider Schulen auf einem Stockwerk, so dass der gewünschte Austausch zwischen den Kollegien problemlos möglich ist.

Im dritten Baukörper mit zirka 5704 Quadratmetern, ebenfalls zweigeschossig zum Irene-Nett-Weg hin, werden die rund 169 Schüler in 14 Lerngruppen beschult. Hinter den Baukörpern zum Bachverlauf hin liegen die beiden getrennten Pausenhöfe. Alle Gebäude sollen klimaneutral errichtet werden. Angedacht ist sogar, Baumaterialien, die beim Abbruch anderer Gebäude recycelt wurden, hier wiederzuverwenden. Zudem erhalten alle Gebäude ein begehbares Gründach.

Als „besonders charmant an dem Entwurf“ bezeichnet der Bürgermeister, dass künftig der vom Irene-Nett-Weg zur Brechtstraße, zurzeit im Norden um das Schulgelände herumführende Fußweg später in direkter Verbindung über das Schulgelände führen werde.

Für die Unterbringung des geforderten Kleinspielfelds haben sich die Planer Innovatives einfallen lassen: Das für Spiele bis zur E-Jugend-zugelassene Fußballfeld wird seinen Platz auf dem Hallendach finden. „Dort oben gibt es sogar Platz für Zuschauer des FC Rhenania Hochdahl, die ihre Mannschaften bei Heimspielen oder auch Turnieren anfeuern können,“ schwärmt der bekennende Fortuna-Fan Schultz weiter. Wie sein Dezernent versichert er, dass die Schutzwände, die vor allem Richtung Norden die Anwohner vor Anfeuerungs- und Jubelrufen schützen sollen, „den gesetzlich vorgeschriebenen Lärm- und Schallschutzauflagen voll und ganz entsprechen.“