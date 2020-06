„Keinen Bock auf Schule“ : Schüler nach Amokdrohungen im Sauerland festgenommen

Attendorn Weil sie keine Lust auf den Unterricht hatten, fingierten zwei Schüler aus dem sauerländischen Attendorn Amokdrohungen. Ermittler folgten ihrer Spur durch das Darknet mithilfe von Interpol.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gab es seit dem 11. Juni an drei Tagen Drohnachrichten bei Twitter und via E-Mail. In den anonymen Ausführungen hieß es unter anderem, Menschen würden auf dem Schulkomplex - eine private katholische Realschule und ein privates katholisches Gymnasium - sterben. Laut Schulleitung wurde in der ersten Drohung ein Amoklauf angekündigt.