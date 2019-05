Anordnung der Bafin : Banken müssen mehr Geld für Krisenzeiten zur Seite legen

Berlin Es geht um das Zurücklegen von rund 5,3 Milliarden Euro in den nächsten zwölf Monaten. Die Banken in Deutschland sollen künftig höhere Kapitalpuffer für Krisenzeiten vorhalten.

Eine entsprechende Empfehlung des Ausschusses für Finanzstabilität (AFS) will die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) zum 1. Juli umsetzen, wie es bei der Behörde am Montag hieß. Ziel ist es, dass die Banken in guten Zeiten ein Reservepolster aufbauen, um damit in schlechteren Zeiten Verluste auffangen zu können.