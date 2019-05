Alternative Investments : Was bei Öko-Anlagen zu beachten ist

Düsseldorf Um ihren Anteil zum Klimschutz zu leisten, geben Staaten, Förderbanken oder Unternehmen grüne Anleihen heraus. Bei den Anlegern werden sie immer beliebter. Doch vor einem Investment sollten einige Dinge beachtet werden.

Der Klimaschutz hat die Finanzmärkte längst erreicht. Öko ist im Trend. Förderbanken oder Konzerne geben schon seit Jahren Öko-Anleihen heraus; und versuchen so, ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Bei den Anlegern kommt es an, für sie werden grüne Anleihen immer reizvoller. Wir haben einige Informationen zu grünen Geldanlagen zusammengestellt.

Best-in-Class-Strategie: Anbieter suchen die Unternehmen aus, die in ihrer Branche am nachhaltigsten agieren. Dies kann dazu führen, dass auch Investitionen in Kohlekraftwerke oder Ölfirmen möglich sind. Die Idee dahinter: Die nicht-berücksichtigten Unternehmen sollen so animiert werden, nachhaltiger zu agieren.