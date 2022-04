Ostern im Krieg : Zuversicht in Krisenzeiten

Menschen stehen um ein riesiges Friedenszeichen, das Demonstranten in Brüssel vor einem EU- und NATO-Gipfel aufgestellt haben. Es gibt trotz der verheerenden Krieges auch Zeichen der Zuversicht. Foto: dpa/Geert Vanden Wijngaert

Analyse Berlin/Düsseldorf Die Deutschen waren seit 1945 noch nie so pessimistisch wie nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Doch es gibt auch Lichtblicke. Der überraschende Krieg hat auch Tugenden gefördert, die so nicht erwartbar waren. Welche das sind und wieso.

Es gibt kein Vertun: Wir befinden uns in der schwersten Krise der Nachkriegszeit. Die überwiegende Mehrzahl der Menschen hätte es noch zu Beginn des Jahres nicht für möglich gehalten, dass der autoritäre Kremlherrscher Wladimir Putin einen militärischen Überfall auf die gesamte Ukraine wagen würde. Er hat es getan. Seitdem blicken in Deutschland gerade einmal 19 Prozent der Menschen noch optimistisch in die Zukunft. Das ist der tiefste Wert seit 1949, als das Institut für Demoskopie in Allensbach mit der Befragung nach den Zukunftserwartungen der Bevölkerung begann. Weder der Koreakrieg noch der Mauerbau, weder die Ölkrisen der Siebziger und Achtziger Jahre noch die Anschläge des 11. September oder die große Finanzkrise 2008 konnten das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger hierzulande so erschüttern wie der Krieg vor der Haustür in der Ukraine.

Moment mal. War da nicht etwas? Es ist gerade einmal zwei Jahre her, als Bundeskanzlerin Angela Merkel im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie von der größten Herausforderung seit dem Ende des Krieges sprach. Jetzt also schon wieder – und die Covid-Krise ist noch nicht einmal richtig überwunden. Auch das Beinahe-Aus für den Euro in der Staatsschuldenkrise, die Havarie des japanischen Reaktors Fukushima oder die gewaltigen Flüchtlingsströme 2015 gehörten zu den Jahrhundert-Wenden, die unser Staats- und Gesellschaftsgefüge zu überfordern drohten. Doch es hielt stand. Die Menschen scharten sich bei aller Kritik um ihre gewählten Vertreter, nahmen das Unvermeidliche an und diskutierten leidenschaftlich, wie sie die Lage verbessern könnten.

Die meisten Menschen sind zu Recht entsetzt über die Brutalität des Krieges in der Ukraine, die Bombardierung von Entbindungsstationen, Schulen, Wohngebäuden und Bahnhöfen voller Flüchtlinge. Jeder dritte Deutsche fühlt sich durch den Angriff Putins stark bedroht, das hat das Allensbacher Institut für den Monat März ermittelt. Ein Drittel der Bevölkerung rechnet gar mit einem Dritten Weltkrieg. Die Apokalypse war noch nie so nah.

Wie passt das zur Osterbotschaft, wonach die Christen glauben, dass ihr Religionsgründer den Tod und das Verderben besiegt hat? Gerade auch die orthodoxe Kirche in Russland gibt diesem Fest einen überragenden Stellenwert. Und dennoch Tote, Verletzte, Flüchtende und Ausgebombte. Da will und kann sich Zuversicht kaum einstellen. Der Glaube oder gar die Gewissheit, dass die Zukunft besser wird und die Schwierigkeiten überwunden werden, schwindet rapide. Doch eine solche Haltung ist nicht nur falsch, sie passt auch nicht zum Menschen, obwohl gerade diese Spezies sich selbst und der sie umgebenden Biosphäre so viel an Verwüstung und Vernichtung zumutet.

Doch zwei Prinzipien stehen auch dagegen. Das erste ist die Gewissheit, dass „die Probleme lösbar sind“, wie der britisch-israelische Vordenker und Quantenphysiker David Deutsch schreibt. Zum Zweiten besitzen die Menschen die Gabe der Rationalität im Sinne der Aufklärung. Und damit lassen sich, so der renommierte Psychologe Steven Pinker, selbst die vertracktesten existenziellen Herausforderungen meistern. Die Zeit der Zuversicht ist also noch nicht vorbei. Auch im April 2022 nicht.

Der erste Quell der Zuversicht kommt von den Menschen in der Ukraine selbst, die sich nicht unterkriegen lassen im wahrsten Sinne des Wortes. Sogar Militärexperten vom Range des deutschen Nato-Generals Egon Ramms sind voller Bewunderung für die Kampfmoral der Verteidiger um Kiew, Charkiw oder Mariupol. Bis jetzt konnte die russische Armee sie nicht überrennen, ihre Bewaffnung wird besser, die Kriegsziele Moskaus bescheidener. Es wirkt ein bisschen wie in Israel 1948, als die jüdischen Kämpfer nach dem Einmarsch der Araber glaubten, sie würden ein zweites Mal vernichtet. Sie konnten aber standhalten. Kann die Ukraine den unerwarteten Erfolg von Israel in einem anderen Kontext wiederholen? Die Chancen stehen inzwischen deutlich besser als zu Beginn des Krieges. Die bisherige Gewalt-Strategie Putins ist gescheitert.

Das zweite Wunder ist der Zusammenhalt der Nato. Das westliche Militärbündnis wurde vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron schon für „hirntot“ erklärt, der frühere US-Staatschef Donald Trump hielt es für „obsolet“. Doch die Antwort der Nato auf die russische Aggression steht. Die Sanktionen schnüren das 142-Millionen-Volk ein, Putin muss seinen Bürgerinnen und Bürgern für einen sinnlosen Krieg gewaltige Opfer zumuten. Trotz seiner perfiden Spaltungspolitik ist es ihm nicht gelungen, die Staaten auseinanderzudividieren. Mag auch Deutschland an der ein oder anderen Stelle bremsen, alle Länder – auch das notorisch russlandfreundliche Ungarn – tragen die gemeinsame Politik mit. Die Zusammenarbeit mit den USA und den anderen westlichen Staaten wie Großbritannien, Kanada oder Japan funktioniert fast reibungslos. Putin sieht sich einer geeinten Phalanx der Demokratien gegenüber, während das totalitäre China ihn nur halbherzig unterstützt.

In Deutschland, noch mehr in Polen und anderen osteuropäischen Staaten, herrscht eine große Solidarität mit den gepeinigten Ukrainern vor. Millionen Flüchtlinge finden dort eine vorübergehend neue Heimat. Mit seinem Angriff hat Putin überdies fast alle Sympathien, die er noch in Teilen der deutschen Bevölkerung hatte, weitgehend verspielt. Drei von vier Deutschen fühlen sich persönlich durch das Verhalten des Kremls bedroht. Zugleich wachsen einige Minister der Ampel-Koalition an der Krise. Der politische Rückhalt für Bundeskanzler Olaf Scholz ist nach Allensbach-Zahlen von 23 Prozent im Februar, als ihn viele Wähler für entscheidungsschwach hielten, auf nunmehr 38 Prozent angewachsen. Seine berühmte Rede vom 27. Februar über die „Zeitenwende“ hat bei vielen den Eindruck erweckt, dass der SPD-Politiker der Herausforderung gewachsen ist. Auch die beiden Grünen-Ressortchefs Annalena Baerbock (Außen) und Robert Habeck (Wirtschaft) bekommen durchgängig gute Noten, zeigen sich überlegt und krisenfest. Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner kooperiert in Fragen von Krieg und Frieden eng mit den anderen Ampel-Parteien, selbst wenn bisweilen auch populistische Elemente wie der Tankrabatt nicht fehlen.

Schließlich spielt auch die Wirtschaft ihren Part. Über Einsparungen, Produktionsumstellungen und neue Bezugsquellen haben es die deutschen Unternehmen und Verbraucher geschafft, in nur wenigen Monaten den Anteil des russischen Erdgases an den Gaslieferungen von 55 auf 40 Prozent zu senken. Noch ist der Gasbezug die Achillesferse der deutschen Wirtschaft, Konzerne wie der Düsseldorfer Importeur Uniper haben unverantwortlich vor allem auf Energielieferungen aus Russland gesetzt und im Einklang mit der Politik Milliardenprojekte wie Nordstream II beschleunigt, obwohl es stets Warnungen vor zu großer Abhängigkeit von Moskau gab. Jetzt muss Uniper eine Milliarde Euro abschreiben und um seine Zukunft kämpfen.

Die Entschlossenheit der Wirtschaft, sich unabhängig zu machen, ist aber da. Und die Unternehmen üben den engen Schulterschluss mit der Regierung, die wiederum Tabuthemen wie Fracking, eine Verlängerung der Laufzeiten der Kohlekraftwerke oder Lieferungen von Flüssiggas vorantreiben. Grüne Grundsätze spielen in der Krise eine untergeordnete Rolle.