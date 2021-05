Außenminister Maas hält Ferien im Sommer für wahrscheinlich : Mittelmeerländer öffnen für Urlauber

Ab diesem Wochenende sollen viele Strände in Italien wie hier in Gaeta (südlich von Rom) wieder öffnen - allerdings mit Abstandsgebot. Diese Aufnahme wurde im Sommer 2020 gemacht. Foto: dpa/Cecilia Fabiano

Düsseldorf Je mehr die Pandemie an Wucht verliert, umso mehr Länder fahren langsam den Tourismus hoch. Wir erklären, welche Regeln für Urlauber aus Deutschland bei der Anreise und der Rückkehr gelten. Freitags startete schon ein Tui-Jet ab Düsseldorf vollbesetzt nach Kreta.

Viele Monate lang schienen Auslandsreisen sehr schwer, jetzt ändert sich das Bild: Ab diesem Samstag hebt Italien die Quarantänepflicht für Einreisende auf. Ein Urlaub wird damit in der Toskana, an der Riviera oder in Südtirol möglich. Griechenland startet diesen Samstag die Tourismussaison. „Ich möchte, dass jeder kommen kann, der möchte“, sagt Athens Tourismusminister Harry Theoharis. Ein Corona-Test wird bei Einreise zwar weiter verlangt, aber keine Quarantäne. Und es wird versucht, Mitarbeiter der Hotels auf den Inseln bevorzugt zu immunisieren. Auch Deutschlands Außenminister Heiko Maas (SPD) gibt sich optimistisch: Er sei „sehr, sehr optimistisch“, dass deutsche Bürger im Sommer wieder normal Urlaub machen können. Und die neuen Ferienchancen werde es auch für Nichtgeimpfte geben. Wir erklären die wichtigsten Trends.



Freie Zonen Die Zahl der Regionen nimmt zu, die aus deutscher Sicht als risikofrei eingestuft sind: Dazu zählen die Balearen inklusive Mallorca, die Regionen Valencia und Murcia in Spanien, Malta, die Algarve in Portugal; ab Sonntag auch die kanarischen Inseln. Hier ist die Rückkehr ohne Quarantäne möglich. Nicht geimpfte Flugpassagiere müssen sich aber vor Abflug testen lassen.

Rückkehrerleichterung Die wichtigste Verbesserung für deutsche Urlauber ist, dass die Bundesregierung Donnerstag die generelle Quarantänepflicht bei der Rückkehr aus Ländern aufhob, die als einfaches Risikogebiet eingestuft sind. Dazu gehören 102 Länder, darunter 18 der 26 EU-Mitgliedsstaaten wie Spanien, Griechenland, Italien, Österreich aber auch die Schweiz. In allen diesen Staaten, deren Zahl weiter wachsen wird, entfällt die Quarantänepflicht für Geimpfte und Genesene, ansonsten kann ein Corona-Test die Quarantäne ersetzen, der aber bei Flugreisenden sowieso genommen wird. Deutschland akzeptiert PCR-Tests, die nicht länger als 72 Stunden zurückliegen, aber auch Antigentests, die nicht älter als 48 Stunden sind. Manchmal dürfen die Tests auch nach der Ankunft noch gemacht werden. Alle Rückkehrer müssen eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen.

Info Worauf Urlauber achten müssen Keine Luftbrücke Außenminister Heiko Maas hat klargestellt, dass es bei einer neuen Corona-Welle keine Rückholaktion des Staates geben würde. Urlauber sollten also eher auf nahe Ziele setzen.



Rücktrittsrecht Viele Reiseanbieter, Vermieter und Airlines bieten an, Buchungen zu stornieren oder zu veschieben, falls eine Anreise unerwartet doch wegen Corona unmöglich ist. Bürger sollten die Vertragsdetails prüfen.

Freitesten 44 Länder sind noch immer als Hochinzidenzgebiete eingestuft, weil es in den letzten sieben Tagen mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gab. Wichtige Urlaubsländer wie die Niederlande, Türkei, Frankreich, Kroatien, Slowenien, Zypern, Ägypten, Tunesien und die Malediven gehören zu dieser Gruppe. Hier gilt zwar grundsätzlich eine Quarantänepflicht von zehn Tagen. Sie kann nach fünf Tagen mit einem negativen Test beendet werden. Tagestouristen aus Deutschland in die Niederlande müssen nach Rückkehr einen Test machen, aber nicht in Quarantäne.

Österreich Mit dem Herunterfahren der Corona-Welle öffnen immer mehr Länder die Pforten. Österreich startet zum Pfingstwochenende Gastronomie und Hotels. Touristen aus Deutschland dürfen dann ohne Quarantäne über die Grenze kommen, allerdings wird bei Einreise ein negativer Test oder eine Bestätigung über eine Impfung oder Genesung erwartet.

Spanien Das beliebteste Ferienland der Deutschen hat vor einer Woche das Ende des Notstandes verkündet. Für die Einreise ist ein negativer PCR-Test vorgeschrieben, man muss sich digital beim Spain Travel Health Portal anmelden, die nächtliche Ausgangssperre gilt in Mallorca vorerst weiter. Spanien hofft, dieses Jahr mit 45 Millionen Touristen immerhin halb so viele Gäste empfangen zu können wie in 2019.

Griechenland Bei der Einreise ist eine Impfung oder ein maximal 72 Stunden alter PCR-Test nötig. Am Freitag flog ein vollbesetzter Jet von Tui von Düsseldorf nach Kreta. Auf den Inseln wird die Polizei verstärkt, um die weiterhin strengen Corona-Regeln durchzusetzen und illegale Partys aufzulösen. Es herrscht ab 23 Uhr eine Ausgangssperre.

Kroatien In dem Balkanstaat können Geimpfte, Genesene und Getestete schon jetzt ohne Problem einreisen, wobei auch ein Antikörper-Test statt eines teuren PCR-Tests reicht. Doch noch ist Quarantäne nach Rückkehr nach Deutschland nötig.



Frankreich Jeder EU-Bürger kann einreisen, wenn er einen negativen PCR-Test hat, der nicht älter als 72 Stunden ist. Für den 30. Juni ist das komplette Ende der Ausgangssperren angekündigt. Frankreich hofft auf eine fast normale Sommersaison. Weil die Franzosen überwiegend in der Heimat bleiben werden, wird zu einer frühen Buchung von Hotels oder Campingplätzen geraten. Manche Anlagen sind Mitte Juli schon ausgebucht.



Schweiz Die Eidgenossen erlauben bereits jetzt Bürgern aus NRW die Einreise ohne Quarantäne. Das Land hat Restaurants schon geöffnet.