Scharfe Kritik „Das Experiment ist vorbei“ – OpenAI-Chef rechnet mit Homeoffice ab

Mit seiner kritischen Haltung zum Homeoffice ist Altman nicht alleine in der Wirtschaft: Seit dem Ende der Corona-Pandemie versuchen die US-Banken vehement, ihre Beschäftigten ins Büro zurückzuholen. Die US-Bank JPMorgan will ihre Manager sogar wieder fünf Tage pro Woche ins Büro zurückholen. „Unsere Führungskräfte müssen sichtbar sein, sie müssen sich mit Kunden treffen, sie müssen Wissen vermitteln und beraten, und sie sollten immer für sofortiges Feedback und spontane Treffen erreichbar sein“, hieß es in einer internen Mitteilung der Bank. JPMorgan-Chef Jamie Dimon ist ein lautstarker Kritiker vom Arbeiten aus dem Homeoffice, ähnlich wie seine Kollegen von Goldman Sachs und Morgan Stanley.