Prognose des Weltwirtschaftsforums In diesen Berufsfeldern verschwinden bis 2027 die meisten Jobs

Im „The Future of Jobs“-Report erstellt das Weltwirtschaftsforum alle zwei Jahre Prognosen zur Zukunft der Arbeit und untersucht, wo es im globalen Arbeitsmarkt zu Wachstum oder Umwälzungen kommen wird. Der Bericht für 2023 zeigt, in welchen Branchen in den kommenden vier Jahren Stellen abgebaut werden und wo neue Arbeitsplätze entstehen.