Lee mit historischem Treffer : Kiel verspielt bei Wiederbeginn 2:0-Führung in Regensburg

Kiel verspielt bei Wiederbeginn 2:0-Führung in Regensburg

Regensburg Holstein Kiel hat zum Restart der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtsdreier leichtfertig verspielt. Die Störche kamen im Verfolgerduell bei Jahn Regensburg trotz 2:0-Führung nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus.

Kiel blieb zum vierten Mal in Folge ohne Dreier, Regensburg verhinderte in letzter Sekunde die vierte Niederlage in Folge.