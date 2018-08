Nach der WM 2018: Schwede Erik Hamren soll neuer Nationaltrainer in Island werden

Schwede Hamren soll neuer Nationaltrainer in Island werden

Reykjavik/Johannesburg Der Schwede Erik Hamren soll offensichtlich neuer Trainer von Islands Nationalmannschaft werden. Der 61-Jährige löste seinen Vertrag als Technischer Direktor beim südafrikanischen Rekordmeister Mamelodi Sundowns FC auf.

Wie der Club in Pretoria am Dienstag mitteilte, trenne man sich von dem früheren Coach der schwedischen Nationalelf, damit dieser das Amt des Nationaltrainers in Island antreten könne.