Trainingsunfall bei RB Leipzig : Nagelsmann verletzt Analysten mit „sehr hartem Schuss“

Leipzig Schreckmoment für Julian Nagelsmann: Der RB-Leipzig-Coach hat seinen Spielanalysten Benjamin Glück im Training mit dem Ball so unglücklich getroffen, dass er den Assistenten später selber ins Krankenhaus bringen musste.

Glück verbrachte dort die Nacht, am Freitagnachmittag war noch nicht bekannt, wann er entlassen werden kann. "Es gab am Donnerstag einen Sportunfall beim Zwei gegen Zwei", bestätigte Nagelsmann am Freitag. Bei Glück sei eine Quetschung des Vagus-Nervs diagnostiziert worden.