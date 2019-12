Ex-Bundesliga-Trainer : Magath traut Gladbach und Leipzig Titel gegen Bayern nicht zu

München Felix Magath hat eine klare Meinung zum momentan knappen Titelrennen. Für ihn kann nur ein Team deutscher Meister werden.

Felix Magath glaubt nicht an eine Titelchance von Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga. Vor dem Spitzenspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zwischen der Borussia und dem FC Bayern lobte der ehemalige Spieler und Trainer zwar die Form der Mannschaft von Coach Marco Rose. „Im Normalfall kann aber nur ein Team deutscher Meister werden“, sagte der 66-Jährige der „Abendzeitung“ am Donnerstag und meinte damit die Münchner.