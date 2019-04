30 Teams als Ziel : Die MLS will weiter wachsen

Die MLS will weiter wachsen

Fans des MLS-Klubs LA Galaxy feuern ihre Mannschaft an. Foto: AFP/Harry How

Los Angeles Die beste Fußball-Liga der USA soll noch größer werden. Teams, die in die Major League Soccer einsteigen wollen, müssen aber kräftig zahlen.

Die nordamerikanische Fußball-Profiliga MLS will im Vorfeld der WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko weiter wachsen. MLS-Chef Don Garber stellte nach einer Versammlung der Teambesitzer in Los Angeles Pläne für eine Expansion auf 30 Mannschaften vor.