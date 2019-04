Fußball-Regionalliga : U23 siegt, aber überzeugt nicht

Mönchengladbach Borussias Reserve schlägt den abstiegsbedrohten SV Straelen in der Regionalliga mit 4:2. Doppeltorschütze Giuseppe Pisano ist der Mann des Abends. Es gibt aber auch viel Schatten.

Es war ein Abend mit Borussias U23, der letztlich nicht leicht zu bewerten war. Objektiv betrachtet siegte das Team von Arie van Lent am Donnerstagabend mit 4:2 gegen den Aufsteiger SV Straelen und schob sich mindestens bis zum heutigen Samstag auf Platz drei in der Regionalliga West. Andererseits war es aber auch eine Partie, die über weite Phasen kein Regionalliga-Niveau hatte, und zwar deshalb, weil die Borussen das zu wenig wollten.

Die Anfangsphase machte dabei einen guten Eindruck, das 1:0 durch Giuseppe Pisano war in der 14. Minute folgerichtig, weil der VfL bis hierher mehr investiert hatte. Das war nach dem schön herausgespielten Treffer aber für längere Zeit Geschichte, denn immer mehr übernahm der Gast das Kommando, und als dann 38 Minuten gespielt waren, setzten die Straelener mit einem klugen Pass den schnellen Shun Terada in Szene, der dann von den Innenverteidigern nicht mehr einzuholen war. So brachte die erste Chance der Gäste das 1:1. „Wir waren es ausschließlich selbst schuld, dass wir da in Schwierigkeiten gekommen sind“, erklärte VfL-Trainer Arie van Lent.