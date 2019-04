Jagd beginnt in Mainz : Fortunas neues Saisonziel heißt „40+“

Wieder dabei: Adam Bodzek – hier im Hinspiel gegen Mainz. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat den Klassenerhalt sicher in der Tasche. Für die Funkel-Elf ist das aber kein Grund, sich hängen zu lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Patrick Scherer Von Patrick Scherer Patrick Scherer (erer) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post. Autorendetails aufklappen Über Aschaffenburg und Duisburg führte den gebürtigen Mittelfranken der Weg nach Düsseldorf. Dort berichtet er derzeit vor allem über jegliche Geschehnisse rund um Fußball-Bundesligist Fortuna. zum Autorenprofil

Friedhelm Funkel entschied sich, nochmal ein Zeichen zu setzen. In den Trainingseinheiten in der Woche zog der Trainer von Fortuna Düsseldorf die Zügel wieder an, streute auch ein paar Laufeinheiten ein. Damit bloß keiner seiner Spieler denkt, dass der vorzeitig erreichte Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga Anlass ist, die restlichen fünf Spiele locker angehen zu lassen. „Wir haben gewisse Reizpunkte gesetzt“, erklärt Funkel. „Es ging auch mal ein bisschen heftiger zur Sache. Das ist auch gut so.“

Und da das ursprüngliche Saisonziel ja bereits am vergangenen Wochenende erreicht wurde, gibt es nun ein neues: „Wir wollen nun 40 Punkte oder mehr erreichen“, sagt Funkel. Dass seine Spieler, die bisher 37 Zähler in 29 Spielen eingefahren haben, dieses neue Vorhaben auch öffentlich mit Nachdruck untermauern, sieht der Coach zwar generell positiv. „Aber die Jungs müssen das dann auch in den letzten fünf Spielen auf den Platz bringen“, sagt der 65-Jährige.

Los geht es mit der Jagd auf „40+“ am Samstag mit dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05. Die Rheinhessen können bei günstigen Ergebnissen der Konkurrenz zu Hause ebenfalls den Klassenerhalt frühzeitig klarmachen. „Wir wollen aber versuchen, sie zu ärgern“, sagt Funkel. Nicht mit an Bord ist Takashi Usami, der sich bei einer der strammen Trainingseinheiten im Zweikampf mit Aymen Barkok verletzt hat. Ein dicker Bluterguss über dem Knie verhindert seinen Einsatz. Dafür kehrt wohl Adam Bodzek nach Sprunggelenkproblemen zurück und könnte direkt für Marcel Sobottka (Muskelfaserriss) in die Startelf rücken. Auch Markus Suttner kehrt zurück und kann somit das Vakuum auf der Linksverteidigerposition schließen.

Foto: Falk Janning 14 Bilder Fortuna feiert den Klassenerhalt.

Funkel glaubt, dass es ein emotionales Spiel werden wird. „Mainz hat viel Power, bringt viel Laufbereitschaft auf den Platz und versucht, die Zweikämpfe um den zweiten Ball zu gewnninen“, sagt er. „Da kommt viel Offensivkraft auf uns zu. Sie werden versuchen, das Publikum direkt auf ihre Seite zu ziehen.“ Es werden allerdings auch beachtliche 3400 Fans aus Düsseldorf erwartet, die bestimmt ordentlich dagegenhalten werden. Wenige Restkarten für den Gästebereich werden auch noch am Samstag an der Tageskasse in Mainz erhältlich sein.

Generell ist Fortunas Trainer von der Arbeit der Mainzer angetan. „Sandro Schwarz und sein Team haben schon viele Drucksituationen ausgehalten. Das ist toll“, sagt Funkel. „Das geht aber auch vor allem deshalb weil in Rouven Schröder ein Sportvorstand da ist, der dem Trainer stets den Rücken stärkt.“