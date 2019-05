Langfristiger Vertrag : Kroos verlängert bei Real Madrid

Nach einer Saison der Enttäuschungen plant Real Madrid im Sommer den Umbruch. Toni Kroos wird den Weg weiter mitgehen. Der deutsche Nationalspieler hat seinen Vertrag verlängert.

Toni Kroos plant seine Zukunft langfristig beim spanischen Rekordmeister Real Madrid. Die Königlichen bestätigten am Montag eine Verlängerung des Kontraktes mit dem 29 Jahre alten Mittelfeldspieler bis 30. Juni 2023.

„Das ist ein besonderer Tag für mich. Ich bin sicher, dass wir in den nächsten vier Jahren gemeinsam viel Erfolg haben werden“, sagte Kroos am Montag nach der Vertragsunterzeichnung in Madrid.