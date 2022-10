Shoppen in Xanten : Händler planen 2023 mindestens sieben verkaufsoffene Sonntage

Shoppen in Xanten

Verkaufsoffener Sonntag in Xanten (Archiv). Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Xantens Gewerbetreibende haben besprochen, wie viele verkaufsoffene Sonntage sie für 2023 beantragen. Mindestens sieben Termine planen sie – und wenn es echtlich möglich ist, soll ein achter Verkaufssonntag im November hinzukommen.

Xantener Einzelhändler planen auch 2023 mit acht verkaufsoffenen Sonntagen und wollen damit die rechtlichen Möglichkeiten in NRW ausschöpfen. Das beschlossen die Mitglieder der Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) auf ihrer Jahreshauptversammlung in der vergangenen Woche. Dabei legten sie auch die Termine fest, die sie beantragen wollen. Die Entscheidung trifft der Stadtrat.

Mehr als acht verkaufsoffene Sonntage erlaubt das NRW-Ladenöffnungsgesetz nicht. Es macht auch Vorgaben, wann ein verkaufsoffener Sonntag überhaupt erlaubt ist, zum Beispiel „im Zusammenhang mit örtlichen Festen, Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen“. In anderen Städten sind verkaufsoffene Sonntage schon gestrichen worden, nachdem die Gewerkschaft Verdi geklagt hatte und das Gericht die rechtlichen Voraussetzungen für den verkaufsoffenen Sonntag nicht erfüllt sah.

In Xanten sind auch 2023 mehrere Großveranstaltungen geplant. Siebenmal plant die IGX dazu einen verkaufsoffenen Sonntag: Der erste Termin ist der Ostermarkt Anfang April (1), dann geht es weiter mit dem Wein- und Musikfest im Mai (2). Im Juli folgt der Stoff- und Tuchmarkt (3), im August das Kunstfest Klein-Montmartre (4). Im September geht es mit dem Classic Day weiter (5), im Oktober ist wieder ein Herbstmarkt geplant (6), im November beginnt der Weihnachtsmarkt – am ersten Dezemberwochenende soll es einen verkaufsoffenen Sonntag geben (7), genauso wie 2022.

Zunächst hatte die IGX also nur mit sieben verkaufsoffenen Sonntagen geplant, weil für einen achten Termin ein Fest oder Markt fehlte. Während der Versammlung einigten sich die Mitglieder aber darauf, dass der Weihnachtsmarkt schon am 17. November 2023 starten soll, weil er sonst – wenn er wieder am Freitag vor dem Totensonntag beginnt – kürzer als vier Wochen ist. Deshalb könnte auch Mitte November (19. November 2023) ein verkaufsoffener Sonntag möglich sein, zusätzlich zum Termin im Dezember. Beide würden nicht unmittelbar aufeinanderfolgen – das erlaubt das Gesetz nicht. Unklar blieb aber, ob rechtlich zwei verkaufsoffene Sonntage während einer Großveranstaltung erlaubt sind, auch wenn sie über mehrere Wochen geht.