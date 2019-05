Spanische Liga : FC Getafe festigt Champions-League-Platz, Real siegt gegen Villarreal

Getafe Der FC Getafe hat gute Chancen, in Spanien das vierte und letzte Champions-League-Ticket zu lösen. Rekordmeister Real Madrid gewann mit Ex-Weltmeister Toni Kroos in der Startelf 3:2 (2:1) gegen den FC Villarreal.

Der Klub aus der Madrider Vorstadt besiegte am 36. Spieltag der Primera Division den abstiegsbedrohten FC Girona mit 2:0 (1:0) und liegt zwei Spieltage vor Saisonende mit 58 Punkten drei Zähler vor dem FC Sevilla, der am Freitag 0:3 gegen CD Leganes verlor.

Getafe hat zudem gegen die Andalusier den direkten Vergleich gewonnen, der in Spaniens Fußball bei Punktgleichheit entscheidet. Der FC Valencia (52) kann mit einem Sieg bei Schlusslicht SD Huesca am Sonntagabend (20.45 Uhr) auf drei Zähler an Getafe heranrücken und mit Sevilla gleichziehen.