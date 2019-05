Medienbericht : Real will bald Verpflichtung von Eden Hazard verkünden

Madrid Einem Medienbericht zufolge könnte der Transfer von Eden Hazard zu Real Madrid bald verkündet werden. Das Interesse der Spanier am Belgier ist seit Monaten bekannt.

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid will einem Bericht zufolge nach dem Europa-League-Finale des FC Chelsea gegen den Londoner Rivalen FC Arsenal die Verpflichtung von Chelsea-Star Eden Hazard bekanntgeben. Wie die französische Sportzeitung „L'Equipe“ am Montag berichtete, könnte der 28-jährige Belgier bereits Anfang Juni im Madrider Santiago-Bernabéu-Stadion den Real-Fans vorgestellt werden. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von etwa 100 Millionen Euro für den Offensivspieler, dessen Vertrag bei Chelsea noch bis 2020 läuft. Das Europa-League-Endspiel gegen Arsenal findet am 29. Mai in Baku statt.