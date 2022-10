Haushalt in Meerbusch : Rat beschließt Investitionen für 2023

Meerbusch In der Sitzung des Stadtrates geht es unter anderem um den Haushalt für das kommende Jahr, die Finanzschäden durch Corona und die Wahl eines neuen Technischen Dezernenten.

Kalverdonk Nach wie vor spaltet das Bauprojekt Kalverdonk die Geister in Politik und Stadtgesellschaft. Auf der bisher vorrangig landwirtschaftlich genutzten Fläche in Osterath sollen Wohnungen gebaut werden. Dagegen wehren sich Anwohner und Umweltschützer. Die Fraktionen streiten darüber, ob auf der Fläche hauptsächlich Mehrfamilienhäuser für die möglichst effiziente Nutzung des Gebietes gebaut werden sollen, oder ob durch viele Einfamilienhäuser der dörfliche Charakter erhalten bleiben soll. Nachdem diese Frage in der Sitzung des Planungsausschusses in der vergangenen Woche nicht beigelegt werden konnte, wollen sich die Fraktionen bis zur Ratssitzung auf ihr weiteres Vorgehen einigen.