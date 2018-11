Prügelei zwischen Spielern nach Stadt-Derby zwischen Galatasaray Istanbul und Fenerbahce Istanbul

Istanbul Schalkes Champions-League-Gegner Galatasaray Istanbul hat im Stadtderby gegen Fenerbahce den möglichen Sieg in nur sechs Minuten verspielt. Der Frust entlud sich noch auf dem Platz. Die Folge: eine Massenschlägerei.

Das Ergebnis wurde allerdings fast zur Nebensache, denn das Duell der Stadtrivalen ging nach dem Schlusspfiff in eine unrühmliche Verlängerung: Auf dem Spielfeld gingen die Spieler beider Teams aufeinander los. Das ganze endete in einer Massenschlägerei, bei der auch Ersatzspieler, Betreuer und Ordner auf das Spielfeld rannten, um den Gegner anzugreifen. Die Aufzeichnungen des Spiels zeigen, wie einzelne Spieler den Gegner bis in die Katakomben verfolgen. Der Schiedsrichter zeigte drei Rote Karten.

No i na to czekałem cały mecz... a oni dopiero po ostatnim gwizdku... niestety uciekli do szatni ;/ #IstanbulDerby pic.twitter.com/UxXlqJULZP

Während Galatasaray vier Tage vor dem Gruppen-Rückspiel in der Königsklasse in Gelsenkirchen mit nunmehr 20 Punkten die Tabellenführung in der Süper Lig verpasste, bleibt Fenerbahce (15./10 Punkte) trotz des Remis in akuter Abstiegsgefahr.