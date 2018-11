Fußball-Profi Nicklas Bendtner muss für 50 Tage ins Gefängnis

Düsseldorf Nicklas Bendtner ist wegen Körperverletzung zu einer 50-tägigen Haftstrafe verurteilt worden. Die Strafe wird zudem nicht zur Bewährung ausgesetzt.

Das Gericht in Kopenhagen sah es als erwiesen an, dass der 30 Jahre alte Däne einen Taxifahrer während eines Streits am 9. September so hart schlug und trat, dass dieser unter anderem einen Kieferbruch erlitt.