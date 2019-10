Portugiese hat andere Projekte : Mourinho erteilt Olympique Lyon Absage

Jose Mourinho hat offenbar ein Angebot von Olympique Lyon abgelehnt. Das verriet Klub-Boss Jean-Michel Aulas. Den Aussagen des Präsidenten zufolge habe Mourinho habe bereits andere Projekte.

Star-Trainer José Mourinho hat eine Anfrage von Olympique Lyon nach Angaben des französischen Spitzenklubs abgelehnt. Es seien „schmeichelnde“ Nachrichten mit Mourinho ausgetauscht worden, teilte Lyons Präsident Jean-Michel Aulas am Donnerstag in einem Statement mit. Auf ein Treffen habe sich Mourinho dann aber nicht eingelassen, da er derzeit bereits andere Projekte habe, erklärt Aulas in der Mitteilung des französischen Fußball-Erstligisten. Weitere Angaben machte Aulas nicht.