Aus der Krefelder Politik : Feuerwehrchef Klos erteilt Bunkerbau eine Absage

Krefeld In der gemeinsamen Sitzung von Planungs-, Umwelt- und Ordnungsausschuss war der Katastrophenschutz in Krefeld ein wichtiges Thema.

Braucht Krefeld wieder Bunker, um die Bevölkerung vor Bedrohungen durch Putins Russland zu schützen? Diese Frage bewegt aktuell viele Menschen in der Stadt und war kurzfristig mit auf der Agenda einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Planung, Klima und Umwelt sowie Ordnung und Sicherheit. Grundlage war ein Antrag der FDP-Fraktion. In diesem stellten die Freien Demokraten einen Antrag, in dem sie einen Sachstandsbericht zur Situation der Schutzeinrichtungen in der Stadt, wie dem früher als Bunker genutzten Parkhaus unter dem Rathaus, forderten.