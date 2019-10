Tabubruch nach 40 Jahren : Iranische Frauen dürfen ins Fußballstadion

Teheran Was nicht mal Präsident Ruhani schaffte, machten Irans Frauen möglich: sich gegen den Klerus durchzusetzen. Nach 40 Jahren dürfen sie nun endlich in ein Fußballstadion. Großer Erfolg für sie – und für König Fußball.

Das WM-Qualifikationsspiel des Irans gegen Kambodscha am Donnerstag ist zumindest für die iranischen Frauen mehr als nur ein Fußballspiel. Nach fast 40 Jahren dürfen sie zum ersten Mal mit einem Ticket ins Asadi Stadion, um sich ein Länderspiel ihrer Nationalmannschaft anzuschauen. Ganz normal, genauso wie die Männer.

Was für den Rest der Welt eine Selbstverständlichkeit ist, war für die Frauen in der islamischen Republik ein langer und harter Kampf gegen die streng-islamischen Vorschriften des ultrakonservativen Klerus – und gegen ihre Diskriminierung. „Am Donnerstag wird im Asadi Stadion iranische Geschichte geschrieben“, feiern zahlreiche Frauen diesen großen Erfolg in den sozialen Medien. Zu diesem Erfolg trug auch die Fifa bei. Der Weltfußballverband hatte mit einem Ausschluss des Irans von der WM 2022 im Nachbarland Katar gedroht, falls Frauen der Eintritt weiterhin verboten wird.